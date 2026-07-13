Защитник «Краснодара» высказался об уходе Сперцяна

Защитник «Краснодара» Илья Вахания высказался о том, как скажется на «быках» уход хавбека Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

© Sports.ru

— Из команды ушел Сперцян, это болезненный уход?

— Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги — это в любом случае потеря. Но надеюсь, что есть внутренние ресурсы — и вот подписание [Кристиана] было недавно. Надеюсь, заменим его безболезненно.

— От Оздоева какие у тебя впечатления?

— Сильный футболист, которого мы все знаем, который уже давно доказал, что он в полном порядке, — сказал Вахания.