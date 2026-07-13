Мостовой дал совет Головину

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Александра Головина в чемпионат Саудовской Аравии.

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По мнению экс-футболиста, при существенном увеличении зарплаты полузащитнику "Монако" не стоит отказываться от такого предложения.

"Если ты получаешь миллион, а тебе платят десять — надо не ехать, а бежать!" — заявил Мостовой.

Он напомнил, что аналогичный выбор ранее сделали Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные футболисты. По словам Мостового, если в Саудовской Аравии Головину предложат зарплату в несколько раз выше нынешней, решение о переезде будет очевидным.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил об интересе к российскому полузащитнику со стороны саудовских клубов.