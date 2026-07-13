«Смехотворно говорить о том, как Англии остановить Месси, уместнее спросить – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого ЧМ». Морган о полуфинале
Журналист и ведущий Пирс Морган высказался о матче Англии против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
«Все эти боязливые разговоры о том, «как Англия остановит Месси», просто смехотворны. Гораздо более уместный вопрос – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого чемпионата мира», – написал Морган в своем аккаунте в X.
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Англичане сыграют в полуфинальном матче против аргентинцев 15 июля.
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«Смехотворно говорить о том, как Англии остановить Месси. Уместнее спросить – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого ЧМ». Морган о полуфинале
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