Студия Артемия Лебедева разработала логотип для «Родины» – в виде запятой: «Свежий и бодрый образ. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается»
«В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу. Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ – запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.
Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба», – отмечается в описании проекта.
«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», – говорится на сайте студии.
Фото: artlebedev.ru
Отмечается, что проект был сделан за 115 дней.
Также студия Лебедева разработала бренд-платформу, коммуникационную стратегию и слоганы для «Родины». Слоганы – «Держи игру» и «Держи мяч».
Ниже можно изучить предыдущий логотип клуба.
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