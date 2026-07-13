Студия Артемия Лебедева разработала логотип для «Родины» – в виде запятой: «Свежий и бодрый образ. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается»

«В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу. Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ – запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.

Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба», – отмечается в описании проекта.

«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», – говорится на сайте студии.

Фото: artlebedev.ru

Отмечается, что проект был сделан за 115 дней.

Также студия Лебедева разработала бренд-платформу, коммуникационную стратегию и слоганы для «Родины». Слоганы – «Держи игру» и «Держи мяч».

Ниже можно изучить предыдущий логотип клуба.