Гаттузо высказался о президенте «Лацио»

Гаттузо о президенте «Лацио»: «Чем меньше Лотито говорит, тем лучше. У него слишком много мобильных телефонов, это главная проблема»
Ранее Гаттузо был назначен главным тренером римского клуба. В новой должности экс-тренера сборной Италии официально представил спортивный директор римлян Анджело Фабиани.
«Честно говоря, так даже лучше. Лотито теперь может говорить все, что хочет, всему свое время. Если бы здесь был президент, все внимание было бы сосредоточено на нем. Это также был вопрос уважения ко мне. Лотито должен быть президентом. И чем меньше он говорит, тем лучше. Его проблема? У него слишком много мобильных телефонов... Но я сказал ему, что если ему есть что сказать мне или игрокам, он может прийти и сказать это напрямую...» – заявил Гаттузо в ходе своей презентации.
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