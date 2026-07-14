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Карпукас назвал качественными новичков футбольного клуба "Локомотив"

ТАССиещё 1

Защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Коваленко, перешедшие летом в московский футбольный клуб "Локомотив", являются качественными игроками, которые могут помочь команде бороться за самые высокие места. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник железнодорожников Артем Карпукас.

Карпукас оценил новичков "Локомотива"
© ТАСС

Джикия стал игроком "Локомотива" 24 июня, ранее он выступал за турецкий "Антальяспор". Коваленко перешел в состав красно-зеленых днем ранее на правах аренды из "Сочи".

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"Игроки очень качественные. Как они усилят состав, пока тяжело сказать - надо смотреть по сезону, но видно, что ребята хорошие. Про Джикию можно вообще ничего не говорить - он не нуждается в презентации. Его многолетний опыт и достижения говорят сами за себя", - сказал Карпукас.
"У Саши Коваленко потрясающие данные и техника. Просто, наверное, в последнее время он чуть-чуть из тонуса выпал. Если наберет тот тонус, который у него был в период игры за [самарские] "Крылья Советов", то он однозначно поможет "Локомотиву". По потенциалу это очень хороший футболист, который может помочь команде бороться за самые высокие места", - добавил он.
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