«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «Манчестер Юнайтед»

«Селтик» проявляет интерес к подписанию 22-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» Радека Витека в текущее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Ожидается, что манкунианцы продадут чешского вратаря после его выступления в аренде за «Бристоль Сити» в сезоне-2025/2026. Помимо шотландского клуба, в борьбу за Витека включился «Халл Сити». Действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Радек Витек принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 54 мяча и провёл 12 сухих матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.