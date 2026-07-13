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«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «МЮ» Радека Витека — Football Insider

Чемпионат.com

«Селтик» проявляет интерес к подписанию 22-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» Радека Витека в текущее трансферное окно, сообщает Football Insider.

«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «Манчестер Юнайтед»
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Ожидается, что манкунианцы продадут чешского вратаря после его выступления в аренде за «Бристоль Сити» в сезоне-2025/2026. Помимо шотландского клуба, в борьбу за Витека включился «Халл Сити». Действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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В минувшем сезоне-2025/2026 Радек Витек принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 54 мяча и провёл 12 сухих матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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