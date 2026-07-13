Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины»

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины», которая вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Отмечается, что проект был сделан за 115 дней.

«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодёжки появляется название «Малая Родина», – сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте студии Лебедева.