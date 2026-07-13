Экс-игрок "Крыльев Советов" продолжит карьеру в "Факеле"

Алексей Сутормин присоединится к воронежцам.

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Как утверждает источник, Алексей Сутормин переходит в "Факел". Сообщается, что 32-летний футболист проходит сейчас медосмотр в Воронеже, после чего подпишет контракт до лета 2027 года.

Отмечается, что в соглашении будет опция расторжения по желанию клуба, а зарплата игрока будет в три раза меньше, чем в "Крыльях Советов".

Напомним, этим летом Сутормин покинул стан самарцев в связи с истечением срока контракта и стал свободным агентом. В минувшем сезоне вингер принял участие в 22 матчах и не отметился результативными действиями.