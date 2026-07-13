«Динамо» Мх бесплатно подписало экс-полузащитника «Крыльев Советов»

«Динамо» Махачкала бесплатно подписало Хабулова. 25-летний вингер ранее покинул «Крылья Советов»
«Динамо» Махачкала объявило о трансфере Владимира Хубулова, ранее покинувшего «Крылья Советов».
«Владимир Хубулов подписал контракт с «Динамо». Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на два года. Новобранец «Динамо» – воспитанник североосетинского футбола и академии «Краснодара». Карьеру начинал в молодежной команде «Ахмата», затем перешел в «Зенит», где также выступал за молодежку. На взрослом уровне в карьере Хубулова была сначала «Алания», за которую он провел два сезона в Первой лиге, сыграл более 50 матчей, забил девять мячей. Затем Владимир стал игроком «Крыльев Советов» и помимо выступлений за самарский клуб на правах аренды играл за «Химки» и «Акрон» в Российской Премьер-Лиге. В элитном дивизионе на его счету 68 игр и 8 голов. Хубулов – игрок атакующей линии. Может сыграть как на флангах, так и в центре нападения. В наш клуб он перешел на правах свободного агента. Владимир, добро пожаловать в «Динамо»! 💙🤍», – говорится в сообщении махачкалинской команды.
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