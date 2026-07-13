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«МЮ» уведомил «Аталанту» об отмене трансфера Эдерсона. Итальянцы предложат хавбеку новый контракт до 2031 года

Sports.ruиещё 1

«Манчестер Юнайтед» не подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

«Манчестер Юнайтед» не подпишет полузащитника «Аталанты»
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Манкунианцы отправили итальянскому клубу подтверждение об отказе от трансфера 27-летнего хавбека, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, что в английской команде остались недовольны результатами медосмотра игрока.

Эдерсон разочарован сложившейся ситуацией. Он возвращается в Италию.

Также отмечается, что «Аталанта» предложит полузащитнику новый контракт до 2031 года. Действующий договор действует до 2027 года.

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