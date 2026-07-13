«МЮ» уведомил «Аталанту» об отмене трансфера Эдерсона. Итальянцы предложат хавбеку новый контракт до 2031 года
«Манчестер Юнайтед» не подпишет полузащитника «Аталанты» Эдерсона.
Манкунианцы отправили итальянскому клубу подтверждение об отказе от трансфера 27-летнего хавбека, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что в английской команде остались недовольны результатами медосмотра игрока.
Эдерсон разочарован сложившейся ситуацией. Он возвращается в Италию.
Также отмечается, что «Аталанта» предложит полузащитнику новый контракт до 2031 года. Действующий договор действует до 2027 года.
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