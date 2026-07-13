Саусь высказался о прошедшем сезоне в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь заявил «Матч ТВ», что переживал из‑за малого количества игрового времени в прошедшем сезоне.

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Саусь зимой перешел в «Спартак» из калининградской «Балтики». За «красно белых» футболист провел пять матчей и пропустил большую половину весенней части сезона из‑за травмы.

— Насколько был тяжелый период восстановления? Изначально писали, что травма несерьезная.

— Да. Изначально тоже думал, что все будет гораздо быстрее. Но все оказалось серьезнее. Конечно, были чуть другие ожидания, переживал, что пришел и много пропускаю, не играю. Сейчас все нормально и надеюсь, что буду получать больше игрового времени, — сказал Саусь «Матч ТВ».

В первом матче нового сезона «Спартак» 18 июля встретится с «Зенитом» — игра за Olimpbet Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Прямую трансляцию смотрите в 18:30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.