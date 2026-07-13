Актер из «Теда Лассо» дебютировал в профессиональном футболе в США

35-летний мексиканский актер Кристо Фернандес, получивший известность благодаря роли нападающего Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», провёл свой первый официальный матч на профессиональном уровне, сообщает The Athletic. В мае 2026 года он подписал контракт с американским клубом «Эль-Пасо Локомотив» из Техаса, перед этим пройдя двухмесячный просмотр и тренировки с резервом клуба МЛС «Чикаго Файр».

Дебют состоялся в ночь на 12 июля 2026 года в матче группового этапа Кубка USL (второго по силе дивизиона США) против «Нью-Мексико Юнайтед». Фернандес вышел на замену на 79-й минуте под 91-м номером на позицию форварда. За отведённое время он сделал три точные передачи, результативными действиями не отметился, а на 87-й минуте получил жёлтую карточку за фол на вратаре. Матч завершился поражением его команды со счётом 0:2.

До начала актёрской карьеры Фернандес профессионально занимался футболом в родной Гвадалахаре и выступал за молодёжный состав мексиканского клуба «Текос». В 15 лет он был вынужден прекратить спортивную карьеру из-за тяжёлой травмы колена, после чего занялся кинематографом и вернулся на поле спустя 20 лет.