Карпукас ответил на вопрос об интересе со стороны топ-клубов РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Краснодара» к своей персоне, о чём ранее сообщали СМИ. Также Карпукас оценил свою форму перед началом нового сезона.

— Как себя чувствуешь перед сезоном? Как оценишь свою форму и состояние команды?

— В целом мы подходим к сезону в хорошей форме. Конечно, есть какие‑то ошибки, связанные с усталостью и тем, что пока ещё не набрали оптимальные кондиции, но это нормально. У нас есть время, чтобы подготовиться, устранить шероховатости и подойти к старту в полной боевой готовности.

— Знаешь об интересе к тебе со стороны «Краснодара» и «Зенита»?

— Да, но лично я ни с кем не разговаривал, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».