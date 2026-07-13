Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от логотипа, сделанного его студией

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на отказ «Родины» от сделанного его студией логотипа. Ранее сообщалось, что студия Лебедева разработала новый логотип для московского клуба, однако пресс-служба «Родины» позднее заявила, что использовать его не будут.

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — приводит слова Лебедева телеграм-канал Mash на спорте.

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас.