Участник трех Кубков мира стал тренером «Локомотива»

Участник трех Кубков мира Датунашвили стал тренером «Локомотива»
Грузинский специалист Леван Датунашвили стал тренером пензенского «Локомотива» по нападающим.
«Датунашвили в составе сборной Грузии принимал участие в трех Кубках мира по регби (2007, 2011 и 2015), играя на позиции форварда второй линии. Как игрок защищал цвета четырех французских клубов – «Montluçon» (2006-2008), «Aurillac» (2008-2010, 2011-2017), «Figeacois» (2010-2011), «Langonais» (2017-2018). С 2019 по 2023 год в качестве тренера работал как с молодежной, так и основной командой «Aurillac», причем в 2022-м «молодежка» французского клуба впервые в истории выиграла чемпионат страны по регби среди игроков в возрасте до 21 года. В тренерский штаб РК «Локомотив-Пенза» он привлечен, чтобы помочь улучшить игру нападающих», – говорится на сайте «Локомотива».
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«Последние два года систематически смотрю матчи российского чемпионата Премьер-лиги. На мой взгляд, это турнир достаточно высокого уровня. Возможность иметь в составе до шести легионеров помогает молодым российским игрокам развиваться рядом с сильными профессионалами. Все команды по-своему интересны, физически хорошо подготовлены, способны выдерживать высокий темп, и считаю, что работа в таком чемпионате была бы очень интересной и мотивирующей для любого тренера. Большая честь стать частью такого амбициозного клуба, как «Локомотив-Пенза». Вижу свою роль прежде всего в том, чтобы опытом, знаниями и энергией помочь команде развиваться и достигать поставленных целей. Верю, что успех строится на ежедневной работе каждого человека. Уверен, что в процессе работы у нас будет возможность лучше узнать друг друга и построить хорошие профессиональные отношения», – рассказал Датунашвили.
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