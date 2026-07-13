В легионере "Нижнего Новгорода" заинтересован клуб РПЛ

Игрок нижегородского клуба Мамаду Майга рассказал о своем будущем.

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"Пока не могу точно сказать, что будет дальше. "Факел" очень заинтересован в моем переходе, но последнее слово остается за руководством "Нижнего Новгорода" — сейчас все зависит от их решения.

Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне, в РПЛ, и я не исключение", сказал Майга.

Также игрок подчеркнул, что ему будет непросто уходить после почти пяти лет в клубе.

Мамаду Майга присоединился к "Нижнему Новгороду" летом 2022 года, перейдя из московского "Велеса". Действующий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года. В минувшем сезоне 31-летний опорный полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата нижегородцы финишировали на предпоследней, 15-й строчке и напрямую вылетели из РПЛ.