«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Сантоса

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Андрея Сантоса из «Челси».

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22-летний хавбек подписал контракт с клубом до июня 2031 года с опцией продления на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят 48+2 миллиона фунтов за бразильского футболиста.

В прошлом сезоне Андрей Сантос провел 27 матчей в АПЛ, забил 1 гол и получил 4 желтых карточки. В среднем он проводил на поле 46 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.