Тренер "Урала" высказался перед стартовым матчем чемпионата против "Торпедо"

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался перед стартовым матчем чемпионата против "Торпедо".

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"Понятно, что в первых играх чемпионата где-то не будет хватать игрового ритма. Здесь на первый план выходит самоотдача, желание. Что-то не получается — ничего страшного. Мы должны жить результатом. Задача у команды стоит — это не секрет, и мы ее решим. Но нужно выполнять то, что от тебя требуют", - цитирует Юрана клубная пресс-служба.

Сегодня, 13 июля, состоится матч между "Уралом" и столичным "Торпедо" в рамках первого тура Первой лиги в сезоне 2026/2027. Встреча пройдет на "Екатеринбург Арене" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, екатеринбургскаякоманда финишировала в прошлом сезоне в зоне стыковых игр, но не смогла победить махачкалинское "Динамо" и завоевать право выступать в РПЛ. На посту главного тренера Сергей Юран этим летом сменил Василия Березуцкого.