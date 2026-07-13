Тренер "Урала" высказался перед стартовым матчем чемпионата против "Торпедо"

"Задача у команды стоит - это не секрет, и мы ее решим". Юран - перед игрой против "Торпедо"
Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался перед стартовым матчем чемпионата против "Торпедо".
"Понятно, что в первых играх чемпионата где-то не будет хватать игрового ритма. Здесь на первый план выходит самоотдача, желание. Что-то не получается — ничего страшного. Мы должны жить результатом. Задача у команды стоит — это не секрет, и мы ее решим. Но нужно выполнять то, что от тебя требуют", - цитирует Юрана клубная пресс-служба.
Сегодня, 13 июля, состоится матч между "Уралом" и столичным "Торпедо" в рамках первого тура Первой лиги в сезоне 2026/2027. Встреча пройдет на "Екатеринбург Арене" и начнется в 17:00 по московскому времени.
Напомним, екатеринбургскаякоманда финишировала в прошлом сезоне в зоне стыковых игр, но не смогла победить махачкалинское "Динамо" и завоевать право выступать в РПЛ. На посту главного тренера Сергей Юран этим летом сменил Василия Березуцкого.
Кубарси о Мбаппе: «Килиан не внушает мне страха, но он уникален, как и Ямаль. Может изменить игру одним действием»
«Расизм и ксенофобия – болезни души, все французы – наши друзья и партнеры. Не позволим никому отравить этим нашу страну». Глава МИД Испании Альбарес о словах Рахои
Канчельскис о ЧМ-2026: «ФИФА думает только о деньгах, не о здоровье игроков и развитии футбола. Футболисты не отдохнут, это может привести к травмам»