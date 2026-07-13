Семак высказался о возможном допуске российских команд

«Кого такие новости могут не вдохновлять?» Семак — о возможном допуске российских команд
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что последние новости вселяют оптимизм относительно допуска российских команд к международным соревнованиям. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
— Последние новости вселяют оптимизм, что снятие бана с российских команд близко?
— Дай бог, конечно. Кого такие новости могут не вдохновлять? Если снимут бан, то будет хорошо, — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.
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