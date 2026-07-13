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Халайли не перейдет в «Интер» после проваленного медосмотра. Трансфер латераля «Юниона» за 25 млн евро был согласован

Sports.ru

21-летний правый латераль «Юниона» Анан Халайли не перейдет в «Интер».

Футболист «Юниона» не перейдет в «Интер»
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Сделка по трансферу футболиста сборной Израиля сорвалась после того, игрок не прошел медицинское обследование.

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Ранее сообщалось, что клубы договорились о переходе Халайли за 25 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Халайли провел 38 матчей в чемпионате Бельгии, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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