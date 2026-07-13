Футболист «Юниона» не перейдет в «Интер»

Халайли не перейдет в «Интер» после проваленного медосмотра. Трансфер латераля «Юниона» за 25 млн евро был согласован
21-летний правый латераль «Юниона» Анан Халайли не перейдет в «Интер».
Сделка по трансферу футболиста сборной Израиля сорвалась после того, игрок не прошел медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о переходе Халайли за 25 миллионов евро плюс бонусы.
В прошлом сезоне Халайли провел 38 матчей в чемпионате Бельгии, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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