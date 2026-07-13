Умер арбитр, отстраненный перед стартом ЧМ из-за домогательств

Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер спустя несколько недель после того, как был отстранен от работы на чемпионате мира 2026 года по футболу. Об этом сообщила газета ED.

Причина смерти 38-летнего судьи не называется. Отмечается, что полиция проводит расследование.

Диперинк должен был работать видеоассистентом на чемпионате мира - 2026, но за месяц до старта турнира он был отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА). Причиной стал апрельский арест по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. При этом полиция Лондона не смогла доказать вину судьи и закрыла дело. Однако ФИФА исключила Диперинка из списка приглашенных на мировое первенство, поскольку хотела видеть на турнире людей с безупречной репутацией.

В чемпионате Нидерландов Диперинк работал с 2017 года. Позднее он стал видеоассистентом международного уровня. В частности, нидерландец работал на нескольких матчах чемпионата Европы - 2024.