Круговой раскрыл отношение к женщинам-тренерам в мужском футболе

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что главным тренером мужской футбольной команды обязательно должен быть мужчина.
— Твоя реакция, если женщина станет главным тренером в команде, где ты играешь?
— Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле… Продолжи.
— К беде.
— Ну вот, — сказал Круговой Sport24.
В середине апреля Мари‑Луизе Эта была назначена главным тренером футбольного клуба «Унион» из Берлина. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в истории топ‑5 европейских лиг. Под ее руководством команда провела пять матчей: столичный коллектив одержал две победы, сыграл вничью и проиграл два матча. Эта покинула пост 30 июня.
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