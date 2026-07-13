Экс-игрок сборной Италии вспомнил, как подколол Ибрагимовича

Балотелли вспомнил, как подколол Ибрагимовича фотографией с кубком Лиги чемпионов: «Спроси его об этом»
Бывший нападающий «Интера», «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли рассказал о своей реакции на критику со стороны Златана Ибрагимовича.
– У тебя был обмен колкостями со Златаном Ибрагимовичем… Как там было? Ты выложил в сторис свое фото с трофеем Лиги чемпионов. Потому что Ибра его так и не выиграл?
– Он сравнивал меня и Леау, но говорил это так, будто я плохой игрок. Тогда я просто выложил фотографию с кубком Лиги чемпионов (смеется).
– Вы с Леау к тому же еще и разные игроки, ведь он вингер…
– Именно. Это вообще не имеет ко мне отношения. Он классный игрок, но мы играем на разных позициях.
– Но у тебя есть в ЛЧ, а у Златана нет.
– Спроси его об этом, – смеясь сказал Балотелли.
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