Мостовой заступился за новый формат ЧМ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о текущем формате чемпионата мира.

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"Мне все нравится. И количество нравится, потому что стало намного больше игр, труднее дальше проходить. Поэтому я считаю, что 48 команд на данный момент вообще отлично", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, чемпионат мира по футболу, который проходит этим летом в США, Канаде и Мексике, стал первым после расширения количества команд-участниц. На текущем турнире выступали 48 национальных сборных, которые были поделены на 12 групп. Также в плей-офф мундиаля впервые добавилась стадия 1/16 финала.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в дальнейшем ЧМ может быть расширен до 64 участников.