"Мне все нравится". Мостовой заступился за новый формат ЧМ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о текущем формате чемпионата мира.
"Мне все нравится. И количество нравится, потому что стало намного больше игр, труднее дальше проходить. Поэтому я считаю, что 48 команд на данный момент вообще отлично", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат мира по футболу, который проходит этим летом в США, Канаде и Мексике, стал первым после расширения количества команд-участниц. На текущем турнире выступали 48 национальных сборных, которые были поделены на 12 групп. Также в плей-офф мундиаля впервые добавилась стадия 1/16 финала.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в дальнейшем ЧМ может быть расширен до 64 участников.
Хаби Алонсо: «Могу представить, что Испания выиграет ЧМ. Сильная команда, играют хорошо. Против Франции будет фантастический матч»
Родри: «Франция – одна из лучших команд ЧМ, в отличной форме, но и Испания тоже. Нам надо контролировать игру. Это серьезный вызов, но мы их уже побеждали»
Мостовой о ЧМ: «Все мои фавориты – в полуфинале. Это подчеркивает профессионализм Мостового – он не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»