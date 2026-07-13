Алонсо высказался о ближайшем будущем Джексона в «Челси»

Хаби Алонсо высказался о ближайшем будущем Николаса Джексона в «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал о нынешнем положении нападающего Николаса Джексона в команде.
«Николас Джексон примет участие в нашем азиатском турне. Мы хотим, чтобы он продолжил работать с нами», — приводит слова Алонсо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
С сентября Николас Джексон на правах аренды выступал за «Баварию». В 34 матчах прошедшего клубного сезона нападающий забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.
По итогам прошлого сезона лондонский клуб занял 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
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