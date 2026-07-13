Игрок "Локомотива" обозначил позицию после информации об интересе из Италии

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон обозначил позицию после информации об интересе клуба итальянской Серии А.

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"Да, я остаюсь в "Локомотиве", - передает "РБ Спорт" слова Фассона.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны "Комо".

Напомним, этим летом "Локомотив" продлил контракт с 25-летним бразильским защитником Лукасом Фассоном. Об этом клуб официально сообщил 17 июня. Новое соглашение с игроком рассчитано еще на четыре года.