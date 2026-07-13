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Игрок "Локомотива" высказался о своем будущем на фоне слухов про "Комо"

Rusfootball

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон обозначил позицию после информации об интересе клуба итальянской Серии А.

Игрок "Локомотива" обозначил позицию после информации об интересе из Италии
© Rusfootball
"Да, я остаюсь в "Локомотиве", - передает "РБ Спорт" слова Фассона.
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Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны "Комо".

Напомним, этим летом "Локомотив" продлил контракт с 25-летним бразильским защитником Лукасом Фассоном. Об этом клуб официально сообщил 17 июня. Новое соглашение с игроком рассчитано еще на четыре года.

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