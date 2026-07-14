Овечкин заявил, что посетит финал чемпионата мира по футболу

Российский хоккеист Александр Овечкин в эфире "Матч ТВ" подтвердил новость о том, что он посетит финал чемпионата мира по футболу. "Еду ли я на финал чемпионата мира? Да. В финале хочу увидеть Испанию и Англию", - сказал Овечкин. Полуфинальная игра между Испанией и Францией состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.