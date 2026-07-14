В матче за Суперкубок России начнут действовать новые поправки в правилах

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что матче за Olimbet Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» начнут действовать новые поправки в правилах.

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Во вторник в Москве проходит судейский брифинг РФС для клубов РПЛ.

— Изменения в правилах на сезон‑2026/27 начнут действовать уже в матче за Суперкубок России. Это касается протокола ограничения по времени при замене — 10 секунд на то, чтобы покинуть поле заменяемому игроку. Если не покинул за это время, то запасной игрок может выйти на поле только в следующую остановку по истечении одной минуты после возобновления игры. Добавлено требование к игрокам покинуть поле на одну минуту в случае остановки игры из‑за предполагаемой травмы, проведения медицинского осмотра или оказания помощи на поле. Введено 5‑секундное ограничение на вбрасывание мяча из‑за боковой линии и выполнение удара от ворот. Разрешено ношение аксессуаров, если они не представляют опасности и надежно и безопасно закрыты. Расширены функции видеопомощника судьи. Теперь VAR может помочь главному арбитру в ситуациях, когда: — игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка; — игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком; — ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований). Соответствующие изменения также внесены в протокол VAR, — передает слова Мажича корреспондент «Матч ТВ».

Прямую трансляцию «Зенит» — «Спартак» смотрите 18 июля в 19:30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.