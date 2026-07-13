«Аль‑Наср» Роналду столкнулся с финансовым кризисом

Саудовский «Аль‑Наср», за который играет португальский нападающий Криштиану Роналду, оказался в непростом финансовом положении. Об этом сообщает Arriyadiyah.

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По данным источника, руководство клуба столкнулось с финансовым кризисом, который привёл к приостановке работы над рядом административных и технических вопросов. Кризис затронул и выплаты заработной платы: несколько игроков основного состава получили июньскую зарплату лишь частично. Руководство работает над погашением задолженностей перед футболистами.

Помимо этого, финансовые трудности приостановили работу над подписанием контракта с одним из иностранных футболистов, который заменил бы Марсело Брозовича. Руководство клуба пока что сделало паузу в этом вопросе, ожидая нормализации финансовой ситуации.

По итогам прошлого сезона «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии.