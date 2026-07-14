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"Тренироваться с игроками 2008 года - не уважать себя". Гонгадзе - об уходе из "Факела"

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Георгий Гонгадзе прокомментировал решение покинуть этим летом воронежский клуб.

Нападающий Гонгадзе прокомментировал решение покинуть "Факел"
© ФК "Факел"
"Зачем ушел из "Факела"? Тренироваться с ребятами 2008 года - не уважать себя, как тут можно держать уровень?" - передает слова Гонгадзе журналист Сергей Ильёв.
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Вчера, 13 июля, "Факел" сообщил о расторжении контракта с нападающим Георгием Гонгадзе по соглашению сторон.

30-летний Гонгадзе присоединился к воронежскому клубу прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента из "СКА Хабаровск". Весенню часть прошлого сезона форвард провел в аренде в "Челябинске".

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