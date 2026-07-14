Тренер «Урала» поделился впечатлениями после поражения от «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран поделился впечатлениями после поражения от «Торпедо» со счётом 0:1 в матче 1-го тура Лиги Pari, подчеркнув, что, несмотря на неудачный результат, увидел в команде нужные качества.

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«Я доволен игрой, отношением игроков, самоотдачей. О чём мы договаривались и что наигрывали — всё это работало. Второй момент, чем я недоволен, — мяч не залетал в ворота. Были хорошие моменты. В-третьих, пропустили на 90-й минуте — это незаслуженно. Ничего страшного. Самое главное — то, что я увидел в игроках желание, самоотдачу, горящие глаза. Они хотели результата — и результат будет. Мы решим задачу по выходу в РПЛ. Я сказал своим игрокам, что в футболе бывают такие моменты, когда мяч не идёт в ворота. Ишков и Коротков могли забивать, также были полумоменты. Мы контролировали игру в первом тайме, во втором был провал в последние 10 минут: Байрамян и Ишков уже подсели и попросили замену. Всю игру, к сожалению, создавали моменты, но это футбол. Они нападающие — будут бить. У «Торпедо» на замену выходят игроки, игравшие в РПЛ, — они усиливают команду, но это ничего страшного. У нас ещё приедут два игрока — нападающий и центральный полузащитник. Итог — первый блин комом. Самое главное, что я хочу сказать болельщикам: я решу задачу вместе с командой. Всегда хочется побеждать на домашнем стадионе при своих болельщиках, которым я хочу сказать спасибо. Думаю, болельщикам понравился не счёт, а сама игра», — приводит слова Сергея Юрана пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Сергей Юран возглавил «Урал» этим летом. Ранее он заявил, что намерен выполнить задачу по выходу в Российскую Премьер-Лигу.