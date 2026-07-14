«Зенит» готов продать Барриоса

«Зенит» готов рассмотреть предложения касательно продажи 32-летнего опорника Вильмара Барриоса.

Действующий контракт колумбийца и петербуржского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение. «Зенит» открыт к расставанию с хавбеком за 5 миллионов евро.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Вместе с клубом семь раз выигрывал чемпионат России. Его статистику выступлений можно изучить по ссылке.