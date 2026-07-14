«Зенит» готов продать Барриоса за 5 млн евро. Хавбек не планирует продлевать контракт, он играет за клуб с 2019-го (Анар Ибрагимов)
«Зенит» готов рассмотреть предложения касательно продажи 32-летнего опорника Вильмара Барриоса.
Действующий контракт колумбийца и петербуржского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.
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По информации журналиста Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение. «Зенит» открыт к расставанию с хавбеком за 5 миллионов евро.
Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Вместе с клубом семь раз выигрывал чемпионат России. Его статистику выступлений можно изучить по ссылке.
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