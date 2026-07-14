«Спартак» берет игрока «Алавеса», Анкалаев подерется с Гуськовым в UFC. Главное к утру

«Спартак» берёт игрока «Алавеса», Анкалаев подерётся с Гуськовым в UFC. Главное к утру
«Спартак» закрывает сделку по защитнику «Алавеса» Виктору Параде, Магомед Анкалаев проведёт бой с Богданом Гуськовым на UFC в Абу-Даби вместо Халила Раунтри, завершён трансфер форварда «Марселя» Мэйсона Гринвуда в «Фенербахче». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- «Спартак» закрывает сделку по защитнику «Алавеса». Игрок уже должен быть в Москве.
- Магомед Анкалаев проведёт бой с Богданом Гуськовым на UFC в Абу-Даби вместо Халила Раунтри.
- Трансфер Гринвуда в «Фенербахче» завершён. Романо сообщил детали сделки.
- «Аль‑Наср» Роналду столкнулся с финансовым кризисом — Arriyadiyah.
- «Арсенал» спешит закрыть сделку по трансферу Хулиана Альвареса за € 105 млн.
- Появилась новая информация по возможному трансферу Юри Тилеманса в «МЮ».
- «Ботафого» готов продать за € 30 млн Данило, интересующего «Зенит» — Globo.
- Роджер Федерер заявил, что современный теннис подстроили под игру Синнера и Алькараса.
- Роберто Баутиста-Агут сообщил о завершении профессиональной карьеры.
- Результаты матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027.
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