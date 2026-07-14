«Арсенал» спешит закрыть сделку по трансферу Хулиана Альвареса за € 105 млн

«Арсенал» намерен как можно быстрее завершить переговоры по трансферу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает The Independent, лондонцы рассчитывают закрыть сделку ещё до старта предсезонной подготовки.

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По данным источника, «канониры» готовы заплатить за аргентинца € 105 млн. В свою очередь мадридский клуб оценивает форварда более чем в сумму около € 117 млн. Переговорами со стороны «Арсенала» занимается спортивный директор Андреа Берта, ранее работавший в структуре «Атлетико».

Ранее Альварес был не против остаться в Испании, где за его ситуацией следили «Барселона» и «Реал». Однако мадридцы не намерены усиливать своих прямых конкурентов. Кроме того, интерес к футболисту проявлял «ПСЖ».

Сообщается, что именно Альварес является главным кандидатом на усиление линии атаки для «Арсенала» в текущее трансферное окно.

Напомним, прошлым летом «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/26 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.