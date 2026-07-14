Агент Дзюбы рассказал о поиске нового клуба для футболиста

Агент Артёма Дзюбы рассказал о поиске нового клуба для нападающего
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы экс-нападающего «Спартака», «Зенита» и «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о поиске нового клуба для опытного форварда. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.
«Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнёт новый сезон без клуба. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать — если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артём на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Ямаль о полуфинале с Францией: «Самый важный матч в моей жизни. Вы говорите, что я не в лучшей форме, так что не стоит от меня ничего ожидать»
Де ла Фуэнте близка фраза Дель Боске об Испании как «романтиках футбола»: «Я романтичен, мне нравится Хулио Иглесиас. Мы не уклоняемся от ответственности, но также наслаждаемся игрой»
Тимощук о Дугласе на ЧМ: «Одно из открытий Бразилии — настолько уверенно смотрелся. Теперь все понимают, что в «Зените» высококлассные футболисты»