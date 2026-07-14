Тренер "Зенита" сравнил качества Аугусто и Дурана

Тренер "Зенита" Оливейра сравнил качества футболистов Аугусто и Дурана
Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" нападающий Фелипе Аугусто по игровым качествам похож на экс-форварда команды Джона Дурана. Такое мнение ТАСС высказал тренер сине-бело-голубых Вильям де Оливейра.
"Это новый игрок. Мы прекрасно понимаем, что ему нужно освоиться в России. Он достаточно молодой, но по качествам мы видим, что он сильно старается. Это очень важно для нас. Похож ли по качествам на Дурана? Да, конечно, похожи: левоногий, хороший удар, хорош в борьбе. У него есть сумасшедшее желание, менталитет, он профессионал. Будем надеяться, что он нам поможет", - сказал Оливейра.
Аугусто перешел в "Зенит" 29 июня 2026 года из турецкого "Трабзонспора". Бразильцу 22 года. В сезоне-2025/26 он провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Ранее игрок выступал за бразильский "Коринтианс" и бельгийский "Серкль Брюгге".
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