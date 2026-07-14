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В "Оренбурге" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Rusfootball

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.

В "Оренбурге" высказались о возможном подписании Дзюбы
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По словам Волженкина, оренбуржцы не рассматривают подписание Дзюбы, потому что он не подходит под концепцию клуба.

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- На мой взгляд, он немножко не подходит под нашу концепцию, но, как говорится, никогда не говори "никогда". Но на данный момент мы его не рассматриваем, - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".

Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон" - форвард покинул клуб по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в московской "Родине", сам Дзюба заявлял о желании вернуться в "Спартак".

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