В "Оренбурге" высказались о возможном подписании Дзюбы

В "Оренбурге" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
По словам Волженкина, оренбуржцы не рассматривают подписание Дзюбы, потому что он не подходит под концепцию клуба.
- На мой взгляд, он немножко не подходит под нашу концепцию, но, как говорится, никогда не говори "никогда". Но на данный момент мы его не рассматриваем, - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".
Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон" - форвард покинул клуб по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в московской "Родине", сам Дзюба заявлял о желании вернуться в "Спартак".
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