Экс‑вратарь «Интера» стал игроком «Брюгге»

Бельгийский «Брюгге» на официальном стайте объявил о подписании контракта со швейцарским вратарем Яном Зоммером.
Соглашение с 37‑летним футболистом рассчитано до 2029 года.
Ранее Зоммер выступал за миланский «Интер», в составе которого стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также голкипер играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Баварию», с которой стал чемпионом Германии. Кроме того, он четырехкратный чемпион Швейцарии в составе «Базеля».
В сезоне‑2025/26 «Брюгге» стал чемпионом Бельгии.
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