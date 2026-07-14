Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за игрока сборной Парагвая

«Зенит» готовит предложение по полузащитнику «Сан-Паулу» и сборной Парагвая Дамьяну Бобадилье. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, «сине-бело-голубые» готовы заплатить за 25-летнего футболиста € 10 млн. Однако бразильский клуб считает, что после выступлений Бобадильи на чемпионате мира 2026 года, его цена подросла. В «Сан-Паулу» готовы начинать переговоры о продаже с суммы в € 20 млн.

Сообщается, что интерес к парагвайцу также проявляют немецкий «Айнтрахт» и английский «Кристал Пэлас».

У «Зенита» в качестве запасного варианта в списке находится мексиканец Эрик Лира из клуба «Крус Асуль».

Сборная Парагвая с Дамьяном Бобадильей в составе дошла до 1/8 финала ЧМ-2026, где уступила с минимальным счётом Франции (0:1).