«Брайтон» объявил о переходе игрока «Тоттенхэма»

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о переходе защитника сборной Хорватии Луки Вушковича. Ранее футболист выступал за лондонский «Тоттенхэм». С «чайками» хорват подписал пятилетний контракт, имеющий опцию продления ещё на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» заплатит «Тоттенхэму» £ 46 млн (€ 53,8 млн) за Луку. Отмечалось также, что за счёт дополнительных бонусных выплат общая сумма трансферного пакета превысит £ 50 млн (€ 58,5 млн).

В минувшем сезоне-2025/2026 Лука Вушкович принял участие в 30 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.