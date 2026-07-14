Полузащитник «Амкала» рассказал о возможном уходе из клуба

Маврин о возможном уходе из «Амкала»: «Хочется роста. Есть наитие, что я не получаю ничего нового. «Амкал» как будто бы прекрасно справляется без меня»
Хавбек «Амкала» Василий Маврин рассказал подробнее о возможном уходе из клуба.
«Герман сделал мне предложение на осенний Кубок Лиги. Дело не в деньгах. Герман об этом знает. Хочется какого-то роста. Есть наитие, что я ничего нового не получаю – у меня день сурка. И «Амкал» как будто бы прекрасно справляется без меня. Вполне серьезно рассматриваю разные предложения. Они не должны быть обязательно выше в два раза в деньгах. Главное – интерес. Мне должно быть интересно, как человеку, который хочет чего-то нового, какой-то вызов. Я пообщаюсь с разными людьми, выслушаю их предложения по сезону или в долгую, и после этого можно будет переходить к конкретике», – сказал Маврин.
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Ранее руководитель Lit Energy Станос сообщил, что готов обсудить с Мавриным его будущий клуб.
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