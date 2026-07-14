Агент Батракова прокомментировал интерес к игроку из Турции

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что переход в клуб из топ‑5 чемпионатов находится в приоритете для футболиста.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Галатасарай» ведет переговоры с железнодорожниками по трансферу 21‑летнего игрока.

— Рассматриваете ли Турцию как вариант продолжения карьеры для Алексея или ждете предложений из топ‑5 лиг?

— Конечно, когда есть интерес от больших европейских клубов, то приоритет будет за ними, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне‑2025/26 он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.