В МОК направили жалобу по поводу действий главы ФИФА

Некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК), связанную с действиями президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает портал City AM.

По информации источника, жалоба связана с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. В 10-страничном документе, с которым, как утверждается, ознакомился портал, говорится, что "имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США на Инфантино". FairSquare утверждает, что Инфантино нарушил клятву, которую он произнес в 2020 году в офисе МОК в Лозанне, заявив, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, форвард смог принять участие в матче 1/8 финала против бельгийцев (1:4). Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.

Инфантино является членом МОК.