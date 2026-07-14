Экс-игрок «Краснодара» оценил решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию

Юра Мовсисян оценил решение Сперцяна уехать в Саудовскую Аравию
Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян высказался об армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне. В это трансферное окно хавбек покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».
— Кого ты сейчас считаешь главной звездой сборной Армении?
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
— Сперцяна, конечно.
— Как относишься к его решению переехать в Саудовскую Аравию?
— Ну, правильно сделал.
— Правильно?!
— Да.
— Почему?
— А что, если бы у него был вариант в Европе, он бы ушёл.
— Не удивляет, что он не востребован в Европе?
— Здесь вопрос не в том, что мы хотим для Сперцяна. Важно то, что есть в реальности.
— По игре какой чемпионат и какая команда подошли бы Сперцяну?
— Италия и, думаю, «Интер», — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости