«Манчестер Юнайтед» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса»

«МЮ» бесплатно подписал Дарлоу. Контракт с 35-летним экс-вратарем «Лидса» – до 2028 года
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Карла Дарлоу.
35-летний англичанин перешел в манкунианский клуб на правах свободного агента.
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Футболист подписал контракт с командой до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне Дарлоу выступал за «Лидс» и провел 22 матча в АПЛ, пропустив 27 мячей. Его статистику можно изучить по ссылке.
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