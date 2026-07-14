«Манчестер Юнайтед» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Карла Дарлоу.

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35-летний англичанин перешел в манкунианский клуб на правах свободного агента.

Футболист подписал контракт с командой до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Дарлоу выступал за «Лидс» и провел 22 матча в АПЛ, пропустив 27 мячей. Его статистику можно изучить по ссылке.