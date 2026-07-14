Игрок ЦСКА ответил, стоит ли Кисляку переходить в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о том, стоит ли Матвею Кисляку переходить в «Зенит».

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– После каждого сезона «Зенит» пытается купить кого-то из российских футболистов. Рекомендовали бы вы Кисляку перейти в «Зенит» в случае их заинтересованности?

– Нет, у него немного другие цели – он все сам прекрасно понимает.

Матвея все устраивает в ЦСКА. Зачем ему куда-то переходить внутри России? Он может спокойно уехать из ЦСКА в Европу, – сказал Данил Круговой.