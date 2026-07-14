Футболист Холанд проигнорировал написавшего ему актера Холланда

Британский актер Том Холланд рассказал о том, как его сообщение проигнорировал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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Об этом Холланд, известный по роли «Человек-паука», сообщил в интервью Джимми Фэллону в шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон сказал:

«Цитирую пост в X: «Эрлинг Халанд не знал, кто такой Том Холланд, когда тот написал ему в личные сообщения и предложил встретиться. Он не смотрит фильмы, поэтому подумал, что это какой-то случайный человек». Теперь скажи нам правду – ты писал Эрлингу Холанду?».

Холланд ответил:

«Да. Да, знаете, именно такой опыт смирения важен для актеров. Про себя такой думаешь: «Напишу ему, приглашу на ужин». А в ответ – ни слова, ни оправдания, ни «сегодня вечером я занят, играю в футбол», вообще ничего».

Тем не менее Холанд назвал Холанда «невероятным» и «настоящей легендой».

Том отметил, что в начале июня увидел Холанда на Гран-при «Формулы-1» в Монако и решил связаться с ним.