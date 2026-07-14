Экс‑футболист «Химок» стал игроком «Оренбурга»

Экс‑футболист «Химок» Мехия стал игроком «Оренбурга»
«Оренбург» подписал контракт с колумбийским полузащитником Робертом Мехией, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
Сроки соглашения с 25‑летним футболистом не уточняются.
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Ранее Мехия выступал за подмосковные «Химки» в сезоне‑2024/25. В активе колумбийца 20 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
Также хавбек выступал за турецкий «Гиресунспор», колумбийские «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас» и «Атлетико Насьональ», в составе которого стал обладателем Кубка страны.
Новый сезон Российской премьер‑лиги (РПЛ) стартует 24 июля. «Оренбург» 26 июля сыграет на своем поле с «Ростовом».
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