Экс‑футболист «Химок» стал игроком «Оренбурга»

«Оренбург» подписал контракт с колумбийским полузащитником Робертом Мехией, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Сроки соглашения с 25‑летним футболистом не уточняются.

Ранее Мехия выступал за подмосковные «Химки» в сезоне‑2024/25. В активе колумбийца 20 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

Также хавбек выступал за турецкий «Гиресунспор», колумбийские «Бока Хуниорс Кали», «Университарио Попаян», «Онсе Кальдас» и «Атлетико Насьональ», в составе которого стал обладателем Кубка страны.

Новый сезон Российской премьер‑лиги (РПЛ) стартует 24 июля. «Оренбург» 26 июля сыграет на своем поле с «Ростовом».