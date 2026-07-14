Дзюба назвал самые красивые голы в своей карьере

Дзюба назвал топ-3 своих самых красивых голов: «В ворота «Порту», обыграл 3-4 титулованных ребят. Египту на ЧМ – очень важный гол. И «Тоттенхэму» – с центра поля убежал и обыграл вратаря»
Артем Дзюба назвал топ-3 своих самых красивых голов.
– Назови самые красивые голы в твоей карьере, которые бы ты хотел повторить?
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– Гол в ворота «Порту» за «Спартак» в Лиге Европы. Я обыграл троих или четверых титулованных ребят. Хороший был проход.
Понравился гол Египту за сборную России на ЧМ-2018. Смог принять на грудь и обыграть. Это был очень важный гол.
Гол «Тоттенхэму», когда с центра поля пробросил, убежал, обыграл вратаря и забил гол, – сказал Дзюба руководителю Prime Squad Сергею Брейну.
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